Милен Керемедчиев: САЩ получиха три пъти „не“ от Иран

кадър bTV

„Има голяма разлика между това какво иранците смятат за пробив и как САЩ оценяват разговорите. Иранският външен министър говореше за сближаване на позициите, докато американската страна излезе с кратко и разочароващо изявление“, коментира международният анализартор Милен Керемедчиев по bTV.

По думите му Съединените щати са поставили три основни условия:

Иран да спре разработването и производството на обогатен уран за следващите три години;

наличните около 10 000 кг обогатен уран да бъдат намалени като степен на обогатяване или изнесени в трета държава;

Техеран да прекрати програмата си за разработка на балистични ракети, освен за отбранителни цели.

„По тези три точки САЩ получиха три пъти „не“, посочи Керемедчиев.

Анализаторът подчерта, че изключително бързата реакция на Иран срещу американски бази в региона показва предварителна подготовка.

„Иран са разпръснали ракетните си войски на различни точки в страната. Те разполагат с над 2000 балистични ракети, макар и с ограничен брой пускови установки“, каза той.

По думите му основната цел на САЩ и Израел в момента е унищожаването именно на тези пускови системи, за да се ограничи способността за масиран ответен удар.

Керемедчиев отбеляза, че ударите не се ограничават само до територията на Иран.

Според него ситуацията показва „рязка и сериозна ескалация“, която трудно ще бъде овладяна в кратък срок.

В изявление американският президент Доналд Тръмп заяви, че операцията има за цел защита на американските интереси, като не изключи и промяна на режима в Техеран.

„Ако целта е смяна на режима, това означава риск от вътрешна дестабилизация и дори гражданска война след приключване на военните действия“, коментира Керемедчиев.

Според него регионът навлиза в нова фаза на нестабилност, чиито последици могат да бъдат дългосрочни.



