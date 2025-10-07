Милен Любенов: Предсрочните избори са неизбежни, натрупват се твърде много скандали

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

Не смятам, че това правителство е способно да изкара пълен мандат. Преди не смятах така, но сега ми се струва, че предсрочните избори са неизбежни заради множество натрупвания и множество скандали. Това мнозинство показва, че не може да управлява различно. То управлява така, както винаги са го правили. И в крайна сметка единственият, който може да реши тази ситуация, са българските граждани в ролята им на избиратели. Това не може да продължава по този начин.

Това коментира пред Нова тв Милен Любенов.

Хората може да нямат интерес към нови избори, но доверието в това правителство постоянно намалява и в един момент може да се стигне до ситуация, в която не може да се управлява от гледна точка на граждански реакции, коментира той.

Аз считам, че може да има и европейска реакция в крайна сметка, ако продължава тази ситуация в съдебната система с изпълняващ функциите узурпирал поста на главен прокурор. Може да ни наложат санкции. Ако се върнем назад във времето ЕК наложи санкции на Полша и на Унгария. Тя им отнемаше и европейски фондове. Не може европейска страна да е в такъв блокаж и да не може да си реши проблема, посочи той.

И Полша, и Унгария бяха санкционирани заради неща, които зависят от парламентарното мнозинство или от изпълнителната власт. При нас проблемът е по-различен - от самата съдебна ссистема зависят нещата и няма как да се очаква правителството да оказва начин, коментира политологът доц. Стойчо Стойчев.

Не смятам, че ЕК ще ни санкционира политически за нещо, което е въпрос на процедура. Ако беше приет закон, който ограничава права или който прави така, че да се избере конкретна фигура - да. Но в тази ситуация е трудно да се намесиш в съдебната система, за да я накараш тя да се реформира. Много трудно може да стане това, коментира Стойчев.

