Милен Петков стана на 52

52 години днес навършва един от най-стойностните български футболисти от поколението, наследило знаменитите Четвърти в света - Милен Петков.

Роден на 12 януари 1974 година в Генерал Тошево, той е юноша на Добруджа (Добрич) и възпитаник на Спортно училище "Георги Стойков Раковски" в североизточния град.

Заиграва за мъжката формация през сезон 1990/1991 година - тогава е само на 17, но става част от тима, завърнал се в "А" група след 22-годишна пауза.

С Добруджа играе четири сезона в елитния ешелон, като остава в сърцата на местните привърженици със зрелищния гол с далечен шут във вратата на ЦСКА през 1994 година.

През лятото на 1995 година акостира на стадион "Българска армия" и защитава цветовете на армейците до края на 1999 година. С ЦСКА печели шампионската титла на България през 1997 година, както и две Купи на страната. През сезон 1998/1999 година е избран за Играч номер 1 в "А" група.

С "червените" записва 11 мача в европейските клубни турнири, като се разписва два пъти - срещу Молде (Норвегия) и Портадаун (Северна Ирландия). През януари 2000 година облича екипа на гръцкия АЕК (Атина), с който печели Купата на страната.

Част от тима от гръцката столица, който не допуска нито една загуба (шест равенства) в група в Шампионската лига, включваща Реал (Мадрид) и Рома. Между 2005 и 2011 година играе за гръцките Атромитос и Илисиакос, Черно море и родния Добруджа.

Редовен участник в националния отбор на България, като записва 41 участия. В тима е при последните участия на "лъвовете" както на световно първенство (1998 година), така и на европейски шампионат (2004 година).

Баща е на защитника на националния отбор Алекс Петков.

