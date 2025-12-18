Милен Русков: Поколението Джен Зи е катастрофален упадък
Кадър БНТ
Поколението Джен Зи е катастрофален упадък, заяви в нов пост във Фейсбук писателят Милен Русков, цитира Марица
Авторът на "Възвишение" пише следното:
Какъв хубав слънчев ден! Дай да го допълним с малко злословие по адрес на ППДБ, за да си направим напълно кефа! Още повече, че вече и слънцето залезе.
И така: Според мен ППДБ са форма на деволюцията. Аз мисля, че Дарвин не е прав. Не може еволюцията да е безкрайна. Всичко в тази Вселена е циклично. Първо еволюцията превръща маймуната в човек, а после деволюцията превръща човека обратно в маймуна. ППДБ е първата фаза на това.
Според мен процесът е следният:
1. Първа стъпка на деволюцията: Появява се ПП/ДБ. Произходът на това новоявление е тате/мама от БКП. Става мутация. Опитва се да демонстрира различие от произхода си.
2. Втора стъпка на деволюцията: Жълтопаветник.
3. Трета стъпка на деволюцията: Умнокрасив.
И накрая 4. Четвърта стъпка на деволюцията – Вече просто маймуна.
А да, забравих, има и 5-а степен. Т. нар. Джен Зи (със З като Зомби).
Това е вече форма на катастрофален упадък и не се вмества в теорията. Това е някакво космическо отклонение, яйцеглава аномалия.
Теорията не се занимава с аномалии.
