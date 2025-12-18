Милен Русков: Поколението Джен Зи е катастрофален упадък

Кадър БНТ

Поколението Джен Зи е катастрофален упадък, заяви в нов пост във Фейсбук писателят Милен Русков, цитира Марица

Авторът на "Възвишение" пише следното:

Какъв хубав слънчев ден! Дай да го допълним с малко злословие по адрес на ППДБ, за да си направим напълно кефа! Още повече, че вече и слънцето залезе.

И така: Според мен ППДБ са форма на деволюцията. Аз мисля, че Дарвин не е прав. Не може еволюцията да е безкрайна. Всичко в тази Вселена е циклично. Първо еволюцията превръща маймуната в човек, а после деволюцията превръща човека обратно в маймуна. ППДБ е първата фаза на това.

Според мен процесът е следният:

1. Първа стъпка на деволюцията: Появява се ПП/ДБ. Произходът на това новоявление е тате/мама от БКП. Става мутация. Опитва се да демонстрира различие от произхода си.

2. Втора стъпка на деволюцията: Жълтопаветник.

3. Трета стъпка на деволюцията: Умнокрасив.

И накрая 4. Четвърта стъпка на деволюцията – Вече просто маймуна.

А да, забравих, има и 5-а степен. Т. нар. Джен Зи (със З като Зомби).

Това е вече форма на катастрофален упадък и не се вмества в теорията. Това е някакво космическо отклонение, яйцеглава аномалия.

Теорията не се занимава с аномалии.

Редактор "Екип на Петел"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!