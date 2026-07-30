Кадър Нова тв

Журналистът и телевизионен водещ Милен Цветков щеше да навърши 60 години днес, 30 юли. Той е роден през 1966 г. в София и остава една от най-ярките личности в българския телевизионен ефир, пише Факти.

Милен Цветков завършва 7-мо средно училище „Свети Седмочисленици“, а след това учи дефектология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, където специализира обучение на незрящи. Професионалният му път в телевизията започва в началото на 90-те години като репортер в студентското предаване „Ку-ку“ по Българската национална телевизия. По-късно работи в „Телевизионен неделник“ на Бригита Чолакова и става водещ на централната емисия „По света и у нас“.

През годините Цветков се утвърждава като журналист със собствен почерк – директен, провокативен и често неудобен за събеседниците си. В NOVA телевизия той води сутрешния блок „Здравей, България“, новините „Календар“, предаването „Часът на Милен Цветков“, както и четвъртия сезон на риалити формата „Биг Брадър“.

Неговите интервюта се отличаваха с кратки и ясни въпроси, нетърпимост към заучените отговори и готовност да влиза в открит спор с политици, общественици и представители на институциите. Милен Цветков не се страхуваше да прекъсва събеседниците си, когато те избягват темата, и рядко допускаше разговорът да бъде превърнат в политическа реклама.

След прекратяването на „Часът на Милен Цветков“ през 2018 г. журналистът продължи да работи в различни медийни проекти. В последните седмици от живота си водеше предаването „Алтернативата“ по ТВ1.

На 19 април 2020 г., навръх Великден, Милен Цветков загина при тежка катастрофа в София. Автомобилът му, спрял на червен светофар на столичния булевард „Черни връх“, беше ударен отзад от джип, управляван с висока скорост от шофьор, употребил наркотици. Журналистът беше едва на 53 години. През 2023 г. Върховният касационен съд окончателно потвърди деветгодишната присъда на виновния водач.

Паметта на Милен Цветков продължава да бъде пазена от неговите близки, колеги и зрители. Улица в столичния район „Подуяне“, където се намира телевизия ТВ1, вече носи неговото име.

През 2025 г. беше представен и документалният филм „Милен“, посветен на живота и професионалния път на журналиста. Продукцията проследява кариерата му от първите години в БНТ до утвърждаването му като символ на независимата журналистика и свободата на словото. След премиерата си в зала 1 на НДК филмът беше излъчен по БНТ и разпространен свободно в интернет.

Шест години след трагичната му смърт Милен Цветков продължава да липсва на българския ефир. Не само заради характерния си глас и чувството за хумор, а и заради способността да задава въпросите, които мнозина предпочитат да премълчат.

Редактор "Екип на Петел",

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