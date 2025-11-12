Милен Велчев: Това е единственият вариант за бюджет, ако сме кацнали от Луната вчера

Кадър Нова тв

„Дали ще стигнем до румънски или гръцки сценарий зависи от търпението на избирателите и от упоритостта на управляващите“, посочи бившият финансов министър, който определи проектобюджета като прахоснически и нереформаторски

Този бюджет е прахоснически, нереформаторски и изпуска възможности да приведе държавните финанси в ред, от което има нужда.

Това каза пред БНР Милен Велчев, министър на финансите в правителството на Симеон Сакскобургготски.



"Това не е единственият възможен бюджет. Единственият вариант за бюджет би бил, ако се направим, че кацаме от Луната вчера и всичко, което се е случвало през последните години, е заковано и зазидано - имам предвид тези грешни решения, които бяха допуснати през последните 3-4 години по отношение на несъразмерно увеличение на пенсиите, прекалена щедрост в социалната сфера, необоснована, привързването на ръста на голяма част от доходите в бюджетната сфера към произволно взети показатели, несъобразени с ръста на производителността. Всичко това води до днешната ситуация, но не е правилно да се каже, че няма какво да се направи. Могат да се направят много неща, включително да се променят тези законови разпоредби, които връзват ръцете на правителството", обясни той.



Всеки прекомерно щедър бюджет е опит за купуване на спокойствие, подчерта бившият министър на финансите:

„Ако управляващите държат повече на спокойствие от клиентелистки кръгове, които искат да продължат да се възползват от чужди пари, сигурно ще настояват на тази бюджетна политика. Ако искат да се съобразят с мнението на продуктивната част от населението, трябва да си вземат бележка".



Според Велчев, за да бъде реформаторски Бюджет 2026, трябва да се спре ръстът на разходите за бюджетни заплати и други доходи, осигурени от бюджета:

"Аз не пледирам за замразяване на заплатите. 5% не са много, но ние сме свидетели на много по-високи проценти - 40, 70, последван от 20% ръст на разходите. 5% е устойчив ръст и все пак е над инфлацията, но това трябва да бъде съчетано с реформи и намаляване на заетостта в бюджетната сфера, защото не може населението да намалява, данъкоплатците да намаляват, а броят на заетите в бюджетната сфера да расте".



Той подчерта, че и за 2026 година са заложени нереалистични ръстове в някои бюджетни приходи, каквито са заложени и в настоящия държавен бюджет.



Във връзка с двойното увеличение на данък дивидент от 5% на 10% бившият финансов министър коментира с пример:

"Ако сега сте предприемач и днес изборът ви е дали да си платите заплата или хонорар, обложени с 10%, или да реализирате печалба, която също е облагана с 10%, на което отгоре да платите 5% данък дивидент - сигурно ще изберете първото. Когато през 2026 година изборът е между това да платите 10% и вече 20% - между данък печалба и данък дивидент - то изборът ще е още по-очевиден. Очаквам дори онези, които са плащали днес 5%, ще намерят начин догодина да го избегнат".



Щом мнозинството може за 30 секунди да приеме такъв важен закон като този за особения управител, нямам съмнение, че 30 минути ще са достатъчни, за да се приеме и държавният бюджет, каза още Велчев.



"Дали ще стигнем до румънски или гръцки сценарий зависи от търпението на избирателите и от упоритостта на управляващите", посочи той.



"Не виждам как ще се избегне предвиденото увеличение на данъчно-осигурителната тежест от 2 процентни пункта, данък дивидент и прекомерното увеличение на максималния осигурителен доход. Това всичко натоварва и бизнеса, и работещите в частния сектор", уточни още Велчев, като подчерта, че ако сега беше министър на финансите не би предложил никакво увеличение на данъците, защото те и сега са достатъчно високи и осигуряват стабилни приходи в бюджета:

"Събирането при тази данъчна тежест е на добро ниво и осигуряват достатъчни постъпления в бюджета, проблемът е в това как и колко се харчи".

