Милена: Много харесвам Тръмп и Путин, както и гейовете, които не се афишират

Имам приятели хомосексуалисти, които не афишират, но не ми харесва, че много гейове афишират своята ориентация, споделя изпълнителката, пише Флагман.

Българската рок легенда Милена Славова днес се превърна в една от най-критикуваните личности в онлайн пространството, особено сред ляволибералната общност, защото обяви, че е фенка на Тръмп, Путин и харесва хомосексуалистите, ако обаче си траят. Бунтарката сподели впечатленията си за социализма, като отбеляза, че единственото положително нещо по това време е било възпитанието.

"Имаше възпитание, чистота и отговорност по време на соца. Младите днес само седят и си гледат в телефона. Веднъж в автобуса един възрастен човек с бастун едвам се крепеше прав. Нито един младеж не искаше да стане да му обслужи с мястото. Всички погледи бяха насочени в телефоните, което хич не е хубаво“, коментира тя.

Певицата си спомня и първото си появяване по телевизия, когато кадрите били изрязани, защото външният ѝ вид не бил одобрен по социалистическите стандарти.

"Богдан Томов пръв ме откри в музиката. По това време той беше мениджър на Братя Аргирови. Още в училище бях бунтарка. Недоволствахме срещу всичко, което ни заобикаляше. Дойде моментът, в който започнах да се занимавам с музика. С група Ревю свирехме каквото чувстваме. Искахме да пробием с цел да покажем какво сме ние чрез музиката, която правим. Радвам се, че успяхме да намерим общ език и вибрация с феновете и това ни направи по-ъндърграунд група“, разказва певицата.

"Всеки човек е създаден с някаква цел. Някои хора са само консуматори, а други са създатели. Създателите са хора, чрез които може да сбъднеш мечти и да научиш много нови неща“, добави Славова.

"Ефирът е замърсен с музика, която не казва нищо. За мен това не е музика, а паразит", смята тя.

В личен план певицата уточни, че не възлага култ върху конкретни личности, а наблюдава индивидуалните им качества.

"Например аз много харесвам Тръмп и Путин, но някои неща от чертите им не ми харесват. Същото е и с гейовете. Имам приятели хомосексуалисти, които не афишират, но не ми харесва, че много гейове афишират своята ориентация“, коментира тя.

"Не'ам нерви, за това политиците не спират да ни разделял. Наричайте ме копейка, националистика, но не искам България да се дели", завърши тя

