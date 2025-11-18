Милена: Паркирала съм пред блока си наред с другите коли. На кого и с какво преча?

Кадър ФБ

Пакост застигна дама от София – личната кола на Милена станала обект на лепкаво нападение.

Паркираният автомобил бил замерен с яйца по вратата и огледалото, докато бил спрян наред с други коли на улица в квартал „Мусагеница“, предаде glasnews.bg.

Въпреки високите цени на яйцата, неизвестният извършител не пестил „боеприпаси“, но не посегнал на другите автомобили наоколо. Ситуацията буди недоумение у дамата – тя не може да си обясни защо именно нейната кола е станала мишена на подобна вандалщина и на кого би могла да пречи.

"На кого и с какво преча? Нито една друга кола не е омаскарена. Защо?", чуди се жената, цитирана от ГласНюз.

Тя отбелязва, че хулиганщината ѝ донесла реални главоболия, защото трябва да шофира в такъв вид из цяла София.

"Сега бързам да взема внучето си, което няма още две годинки и за което се грижа. И трябва да мина през целия град в този вид, както и с детето вътре. Защо, бе хора", споделя тя.

