Милена Хлебарова: България може и да е на опашката, но все пак е във влака

ЕС е силен, единен, мнозинството от хората държат на този съюз и наистина има полза от него. Вярно е, че има външни сили, които искат да отслабят Европа и то е чрез такива асиметрични и хибридни враждебни действия. Но Европа си остава най-привлекателната и модерна част от света, а скоро ще стане и водеща в авангардните научни достижения. Това коментира пред Нова тв доц. Дончо Дончев.

Европа е фундамент на света - така е било и така ще си остане. Не случайно го наричаме Старият континент. Съществуват много умни хора по света, но в сърцето на цивилизацията стои Европа. Днес имаме много труден момент за Европа, в часност за България. Макар вътрешния комформизъм, България никога не е била по-добре отколкото сега, а от следващата година ще сме още по-добре. Може да сме на дъното на всякакви класации, но сме на влака и малко по малко ние сме в този влак и минавайки покрай малките гари, те само ни махат, коментира Милена Хлебарова.

Щастлив съм да съм част от България, от Европа, от сегашния исторически момент. Вярвам, че ако правим така, че България да става едно по-добро място, и Европа ще става по-добро място. Имаме своето запазено място сред развиващите се страни, коментира Георги Ненов.

