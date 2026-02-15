Милена Тодорова след като остана на секунди от бронзовия медал на Олимпиадата: "Усещам тъга и разочарование, Не мисля за друга Олимпиада"

Жестока съдба. Това видя Милена Тодорова в четвъртото си място в спринта на 7.5 км на Зимните олимпийски игри. В Италия биатлонистката остана на 16.3 секунди от подиума.

"Емоциите са много големи, усещам тъга и разочарование в същия момент, тъй като не можах да се преборя за един изстрел или така е било писано. Изпитвам от всички емоции по малко", сподели Тодорова пред bTV след състезанието.

"Горда съм със себе си, че въпреки представянето в индивидуалното, показах днес този резултат и се надявам, че това занапред само ще ми даде стимул да не се отказвам и да продължавам да се боря"

"Засега дори не мисля за следващи олимпийски игри, защото първо ми се вижда много далеко и второ - аз съм на 28 години и не знам дали ще остана за тях. Има време", каза още националката.

Гордостта на Балкана

Днес Тодорова даде време от 21:20.8 минути, след като сбърка само веднъж при стрелбата. Тя остана на 16.3 секунди от място на подиума, но постигна най-силния си резултат на Зимни олимпийски игри. Предишното ѝ най-добро класиране е 17-ото място в същата дисциплина в Пекин 2022.

Троянката изравни и най-доброто родно представяне в спринта на 7.5 км на Олимпиада - на Надежда Алексиева от Албервил 1992.

Златото завоюва Марен Киркеейде (Норвегия), следвана от французойките Осеан Мишльон и Лю Жанмоно.

