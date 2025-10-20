Милена почина след козметична операция в Истанбул

Кадър Анса

50-годишната италианка Милена Манчини е починала след усложнения, настъпили по време на козметична операция в Истанбул, съобщи агенция АНСА.

Жената е издъхнала след 20 дни престой в интензивното отделение на Университетската болница в турската столица. Според предварителна информация, по време на липосукция е настъпила травма на стомаха, която е довела до сериозни вътрешни усложнения.

Медицинските власти все още не са потвърдили официално причините за инцидента, съобщават италианските медии.

Манчини е била брокер на недвижими имоти и дъщеря на индустриалеца Алваро Манчини — един от основателите и директорите на компанията Indexa SpA, специализирана в индустриална поддръжка и услуги.

Тя оставя след себе си две дъщери.

Нейната сестра Рита Манчини е известен биолог и преподавател в Университета „Ла Сапиенца“ в Рим, а другата ѝ сестра Сара притежава сладкарница в Исола дел Лири, южно от италианската столица.

Случаят предизвика сериозен обществен отзвук в Италия и отново постави въпроса за рисковете от медицински туризъм и недостатъчния контрол върху частните клиники в чужбина.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!