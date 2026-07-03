Милиони изпращат Али Хаменей в последния му път

Снимка уикипедия, khamenei.ir

Иран започна няколкодневен публичен траур и масови погребални процесии за бившия върховен лидер аятолах Али Хаменей, който бе убит при удари, нанесени от САЩ и Израел. Траурните церемонии стават повече от четири месеца след смъртта му.

Тялото му бе изложено за поклонение в Голямата молитвена зала "Мосала" в Техеран от петък, след което ще бъде погребан в родния си град Мешхад следващия четвъртък.

Иранските власти съобщават, че се очакват между 12 и 20 милиона участници, като церемониите са определени като "погребението на века", пише Блиц.

Шестдневните церемонии започват в събота в 06:00 в "Имам Хомейни Мосала" в Техеран, където гражданите ще могат да отдадат почит до неделя следобед. Официалната държавна погребална церемония ще се проведе в събота и ще бъде ръководена от базираните в Техеран сили "Мохамад Расулула".

Според командващия организацията Хасан Хасзанзаде ковчегът ще бъде поставен на издигната платформа, като потокът от хора ще бъде организиран така, че всеки да преминава за около 15-20 минути.

Тялото ще остане три дни в Голямата "Мосала", заедно с останките на членове на семейството му, които също са били убити при удари през февруари, информира CBS News (Си Би Ес Нюз).

Властите са наредили затваряне на държавни и частни институции в Техеран от събота до понеделник. Въведени са и ограничения на движението, които практически затварят голяма част от центъра на града за частни автомобили. Въздушното пространство над Техеран ще бъде частично затворено от петък и напълно затворено в понеделник.

Във вторник събитията ще се преместят в Кум, южно от Техеран, където високопоставен шиитски духовник ще води погребални молитви в Джамкаран - едно от най-значимите шиитски религиозни места.

В сряда тялото ще бъде пренесено в Наджаф, Ирак. След процесия в светилището на имам Али церемониите ще продължат в Кербала, след което тялото ще бъде върнато в Иран.

Иранските власти заявяват, че събитията в Ирак са организирани по искане на иракски групи и се разглеждат като знак за влиянието на Хаменей в шиитския свят и за религиозните и политически връзки на Иран в региона.

Външният министър на Иран Абас Арагчи е посетил Багдад, за да координира организацията, като е заявил, че погребението има "символично значение".

В четвъртък Хаменей ще бъде погребан в Мешхад, в светилището на имам Реза - най-важното шиитско място за поклонение в Иран.

Очаква се участие на представители от множество държави, включително премиера на Пакистан Шехбаз Шариф, пояснява BBC (Би Би Си).

Церемониите ще продължат общо 40 дни с възпоменателни събития до първата годишнина от погребението.

Хаменей е наследен от сина си Моджтаба Хаменеи, който не е виждан публично, откакто е станал върховен лидер.

Основните въпроси около церемонията са дали той ще присъства на погребението.

Миналата седмица секретарят на организационния комитет Али Акбар Пурджамшидиан заяви, че всяко решение за присъствието му ще бъде обявено от офисите на върховния главнокомандващ и върховния лидер.

Неясно остава и кой ще води погребалната молитва - роля с важно религиозно и политическо значение в шиитската традиция.

Иранският президент Масуд Пезешкиан отдаде почит пред останките на Хаменей заедно с други висши представители, включително главния преговарящ Мохамад Багер Галибаф.

Държавната телевизия показа как Пезешкиан се моли пред ковчега, върху който е поставен черен тюрбан - символ на потомци на пророка Мохамед.

Командващият армията генерал-майор Амир Хатами заяви, че смъртта на Хаменей ще бъде "отмъстена", като определи събитието като укрепващо решимостта на страната.

В първия етап на церемониите в Техеран са присъствали религиозни учени и културни фигури от Индонезия и Афганистан, както и официални представители от Туркменистан, Ирак, Китай и Русия.

Сред присъстващите са били президентите на Ирак, Грузия и Таджикистан, както и високопоставени представители от Турция и Пакистан. Очаква се и премиерът на Пакистан Шехбаз Шариф да пристигне за церемонията.

Иранските власти твърдят, че между 15 и 20 милиона души ще участват в траура, което би го превърнало в най-голямото държавно погребение в историята на страната.

Ковчегът на Хаменей е изложен до останките на негови убити членове на семейството, включително 14-месечната му внучка Захра Мохамади Голпайегани.

Редактор "Екип на Петел",

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