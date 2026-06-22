Милиони за пътна безопасност стоят по сметки, а катастрофите у нас растат

Снимка: Булфото

523 млн. лева, предназначени за пътна безопасност, стоят неизползвани, докато България остава сред страните с най-много жертви на пътя в Европейския съюз. Това показва одит на Сметната палата за работата и управлението на Фонда за безопасност на движението към МВР, направен между 2021 и 2025 година, предава БНТ.

Малко над 125 млн. лева са изразходвани за последните 5 години. Това показват данните от одита на Сметната палата, направен в периода от началото на 2021 г. - до средата на 2025 г. За какво са харчени парите: близо 48 млн. - пряко за пътна безопасност, малко над 67 млн. лева за дейности, свързани частично с безопасността по пътищата, 10 млн. лева за дейности без връзка с пътната безопасност като ремонти на сгради, климатици, канцеларски материали, конкурси и др.

За четири години и половина във Фонд "Безопасност на движението" към МВР са постъпили 428 млн. лева от глоби. Той е създаден през 2011 г. за да финансира мерки за намаляване на катастрофите по пътищата. Голяма част от средствата по него обаче остават неизразходвани.

"Нормативно не е регламентирано добре дейността по управлението на този фонд. Една голяма част са изразходвани за мерки и дейности с възможно двойно предназначение, както за повишаване на пътната безопасност, така и за други дейности", заяви Росена Гаджева, директор на Дирекция "Отиди на изпълнението" в Сметната палата.

За финансиране на дейности за повишаване на пътната безопасност, свързани с опазването на живота на децата и за информационни кампании са изразходвани едва 1% от средствата. Парите обаче са използвани за конкурси като "Полицай на годината" и ремонти на различни РПУ-та. Факти, които притесняват експертите.

"От този фонд трябваше да се отделят пари и за участъци с концентрация и изобщо за обезопасяване на пътищата по републиканската пътна мрежа, но и за инвестиции преки в общините, където също има проблеми с пътната безопасност", каза Диана Русинова от Европейския център по транспортни политики.

"Парите стоят не се харчат, инфлацията ги изяжда, което е проблем, в същото време за много проекти свързани с пътната безопасност пари няма било то за техническо обезпечаване, за някакви инфраструктурни промени, което да доведат до по-безопасни пътища", смята Илия Тодоров от Асоциацията на пострадалите при катастрофи.

От МВР обясниха, че вътрешният министър Иван Демерджиев е поискал преглед на актуалното състояние на дейностите по фонд "Пътна безопасност" и е разпоредил занапред разходи по него да се правят само за дейности, пряко свързани с подобряване на пътно-транспортната обстановка. На този фон данните за катастрофите у нас остават тревожни. За периода на одита в страната са регистрирани над 485 000 ПТП-та.

Увеличават се броя на катастрофите - с 11% за периода, увеличават се и ранени - 19%, ръст има и при тежко ранените - с около 30%. Броят на жертвите намалява - 478 души са загубили живота си на пътя през 2024 г. – с 15% по-малко спрямо 2021 г. Все още обаче оставаме на челните места по брой жертви на пътя.

Редактор "Екип на Петел",

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