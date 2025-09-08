Милиони за "постигнати резултати": БНТ научи какви заплати и премии взимат шефовете в АПИ

Кадър БНТ

Близо 4 милиона и 700 хиляди лева са получените в АПИ премии през първите шест месеца на тази година. Това става ясно от отговорите на въпроси, които "По света и у нас" отправи до Пътната агенция и Регионалното министерство още на 12 август. Основната заплата на председателя на УС на АПИ е 6500 лева, но от агенцията не отговарят какви премии е получил инж. Вълчев.

Въпросите до АПИ и регоналния министър през август изпрати Иво Никодимов.

БНТ попита за заплатите на председателя и двамата членове на УС на АПИ и премиите, които тези висши държавни служители са получили. Поискахме тези суми и по месеци, но конкретни отговори не получихме. От АПИ ни отговориха, че през 2024 година средно 2113 служители в системата на АПИ са получили общо 9 414 207 лева премии. Това прави за цялата година средно по 4455 лв. на служител, или 371 лева месечно.

Ситуацията през настоящата година е сходна, за първата половина общата сума за премии е 4 689 630 лв., което е средно по 369 лв. на служител - месечно.

Основната заплата на инж. Йордан Вълчев, председател на УС на АПИ е 6500 лева месечно.

А тази на двамата членове на УС е по 6000 лева. Въпреки че попитахме, от агенцията не отговарят какви премии са получили инж. Вълчев и неговите колеги от Управителния съвет. Както стана ясно, посочиха общия размер на изплатените премии през миналата година и първата половина на тази година за всички служители.

Тримата в УС на АПИ обаче подават годишни декларации в Антикорупционната комисия. От тях става ясно, че председателят инж. Йордан Вълчев, през 2024 година, е получил общо 109 000 лева от заплата като данъчна основа, т.е. след приспадането на осигуровки. Това прави по 9083 лв. на месец при основна заплата от 6500 лв. Т.е. около 3000 лева месечно получава допълнителни пари, което е премия и % прослужено време.

Стоян Николов е декларирал годишна данъчна основа от заплата 95 901 лв. Това е пак след удръжка на осигуровки. Това прави 8718 лв. на месец за 11 месеца, защото е в УС от началото на февруари 2024 г. Т.е. той е получил около 2700 лева допълнително месечно от премии и % прослужено време.

Третият от УС Венцислав Атанасов е получил 82 818 лв. годишна данъчна основа от заплата, но това е за 8 месеца - тъй като той влиза в ръководството на агенцията на 29 април 2024 г., което прави 10 352 лв. на месец, при 6000 лева основна месечна заплата.

