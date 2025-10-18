Милица Гладнишка: Нещастници

Кадър БТВ

Истински вулкан от смях, нерви и скрити емоции избухна в ефира на "Кой да знае", когато Милица Гладнишка не издържа и нападна Михаела Филева и Христо Пъдев насред предаването.

Всичко започна на уж невинна тема за татуировки, когато Гладнишка философски обясни, че „проникването е по-дълбоко и затова боли“. Сашо Кадиев веднага подхвърли, че „досега никого не го е боляло от него“, с което отприщи лавина от двусмислия и истеричен смях, пише Блиц.

Михаела Филева го аплодира със смях и извика „Милица, ти си велика жена!“, докато другият отбор запя импровизирана песен за „проникването“. Студиото се преви, зрителите изпаднаха в шок, а Кадиев отчаяно се опита да запази контрол, напомняйки, че това „все пак е семейно предаване“.

Точно тогава напрежението избухна. Когато Филева започна отново да се оплаква, че все им се падат „грешни категории“, Гладнишка загуби търпение и с тон, който разтърси ефира, изригна: „Как само грешни?! Глупости! Вие водите, бе – нещастници!“

Социалните мрежи моментално пламнаха: едни я определиха като „икона на честността“, други се възмутиха от „простащината в ефир“, а трети признаха, че не са се смели така от години. Самата Милица явно не съжалява за нищо – а ефирът вече има нова култова реплика, която ще се помни дълго.

