Милица Гладнишка: За 2026 г. си пожелавам институциите да започнат да работят, а политиците по-малко да крадат

Кадър bTV

2025 година беше фантастична за актрисата и певица, която ще влезе в ролята на водеща на новогодишния концерт в София. За следващата тя пожелава повече смелост, изправен гръбнак, усмивки и здрави нерви - всичко поръсено с любов.

Милица Гладнишка изпраща 2025 година като изключително успешна и си пожелава през следващата година институциите да започнат да работят.

Пред БГНЕС актрисата и певица направи лична равносметка за изминалата 2025 г., часове преди да влезе в ролята на водеща на новогодишния концерт в София.

„За мен тя беше много успешна, защото от 2 години разработваме нашия проект „Лисицата и котараците“ и правим първия ни албум, който е с песни по велики романи. Имаме песен по „Майстора и Маргарита“ – „Devil sent me“ ни е хитът с Николай Воденичаров – Никеца и Иван Велчев, и се върти навсякъде. Имаме по „Одисея“ на Омир, по „Гняв“ на Стивън Кинг, по „Game of Thrones“, по Джордж Оруел „1984“ и сме искрено изненадани, че това са чисто нови шантави песни във всякакъв стил – рок, поп, джаз, мистика, алтернативна музика дори, и хората навсякъде ги разбират и ги харесват, колкото и да са различни и непознати“, отбеляза Милица Гладнишка.

Тази година „Лисицата и котараците“ направиха жестоко турне.

„Във Варна продадохме два концерта в една вечер поради големия интерес. Обичаме варненци, обичаме калоферци, русенци, пловдивчани, всичките ги обичаме“, заяви още актрисата и сподели, че за нея 2025-а е била прекрасна година.

Певицата открои и страхотното турне с Варненската опера с мюзикъла „Дух“. „А с Плевенската филхармония и Люси Дяковска побъркахме народа с хитовете на ABBA, така че аз не се оплаквам от 2025 г. – беше фантастична“, добави тя.

Като човек с ясна обществена позиция, Милица очаква „раздвижване“ през 2026 г. в обществено-политически план и също в културния сектор.

„Защото ние протестираме, но аз не искам постоянно да отиваме на избори. Искам просто политиците, когато им кажеш, че не си доволен от нещо, и то в такъв масов аспект като пълен площад с народ, да започнат да работят, да мислят повече, да не крадат толкова“, заяви Гладнишка.

На запад също се краде, но тук корупцията взима жертви, взима човешки животи, заяви още актрисата.

„Надявам се, че събуждането на гражданското общество ще покаже на политиците, че когато направят грешни стъпки, засягащи нашето здраве и живота ни, ние ще се надигаме и ще ги сваляме“, категорична е Милица Гладнишка.

През следващата година тя си пожелава всички институции да работят, както трябва да се работи. „В частния бизнес е друго – там работиш като вол и искаш да дадеш най-доброто от себе си, защото уважаваш своите клиенти. Ние уважаваме нашата публика, но някак си по другите места това не се случва, затова се надявам на повече работа, по-малко пушене на цигари и по-малко привеждане, когато нещо не е качествено“, каза още актрисата.

В заключение Милица Гладнишка пожела повече смелост, изправен гръбнак, усмивки и здрави нерви. „И любов. Хайде, да посипем нещата и с малко любов“, заяви тя.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!