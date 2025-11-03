Милица Гладнишка не издържа: Долни тимаджии!

кадри bTV

редактор Веселин Златков

Играта „Кой да знае?” по bTV е известна с това, че в хумора ѝ има доста импровизации и понякога шегите сгават изненадващи, а понякога и леко спорни. Това се потвърди и от двойния епизод в понеделник, в който Георги Любенов от БНТ седна до Милица Гладнишка, а певецът Богдан Томов застана до Пъдев.

В предаването прозвучаха доста противоречиви мнения. Богдан Томов например обясни, че операцията на Държавна сигурност през социализма за кражба на оригинала на „История славянобългарска” е била добро дело.

След това в пиперлива шега половинката на Милица беше определен като бозайник, защото „при такива възможности”, по думите на водещия Сашо Кадиев, нямало как да не е.

Водещият също така заяви, че българите са на 18 място по употреба на алкохол и призова да се стегнем.

„Както сте пред телевизорите с това семейно предаване - наливайте, но не и на децата”, заяви Кадиев.

Най-критичният момент обаче дойде, когато Богдан Томов и Христо Пъдев с общи сили стигнаха до верния отговор и певецът заяви: „Ние сме тим!”

„Долни тимаджии!”, викна от другия край на студиото Милица, която явно не издържа да не изрече тази реплика. Интересно беше, че редакторите на bTV цензурираха думата „тимаджии”, макар на всички да стана ясно какво казва Гладнишка. За причината за цензурата можем само да гадаем.

