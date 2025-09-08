Милица и Пъдев признаха за отношенията си извън кадър

кадър bTV

редактор Веселин Златков

Капитаните от „Кой да знае?” Милица Гладнишка и Христо Пъдев коментираха в сутрешния блок на bTV какви са отношенията им извън кадър и има ли напрежение между тях самите и с водещия Александър Кадиев. „Във Фейсбук чета, че съм толкова лош актьор, че не мога да скрия омразата си към Милица. Аз не мога да скрия само истинското си възхищение към нея”, разкри Пъдев.

Милица също е впечатлена от колегата си и познанията му по българска история и литература и способността му да цитира цели стихотворения. Колкото до Кадиев, капитаните разказаха, че той има си има прякор в екипа - Богоявление, защото всички питали „Дойде ли?”

Пъдев призна, че водещият веднага почнал да го закача за мустака, който той пуснал заради нов филм, в който се снима. „Казах му, колкото пъти споменеш мустака, толкова пъти ставам и ти целувам по устата”, разкри актьорът.

Гладнишка пък е поразена от децата, които пощуряват, като я видят и веднага предлагат да отговора на въпроси. „Дори и тийнейджърите, на които всичко им е тъпо, се вълнуват от „Кой да знае?”, заяви актрисата.

