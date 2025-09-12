Милица избесня в „Кой да знае?”: Това са цигански номера!

кадър bTV

редактор Веселин Златков

Милица Гладнишка не на шега се ядоса на въпрос в предаването „Кой да знае?”

Любимката на публиката се закани да търси сметка на редакторите, след като не улучи правилния отговорна въпрос за Чарли Чаплин. Той беше свързан с пословично тежкото детство на гениалния комик.

Единият възможен отговор беше свързан с ромското потекло на Чаплин и Милица и партньорката ѝ Евелин Костова го посочиха като верен. Истинският верен отговор беше обаче, че още 5-годишен малкият Чарли е трябвало да завърши песента на майка си на сцената, което е довело до разкриването на огромния му талант. В отговора все пак се потвърждаваше, че вечният комик има цигански корени.

„Ще се разправям с редакторите! Това са цигански номера!”, възмути се Гладнишка.

„Редакторката търси под вола теле, а намери трупа на Милица”, добави в характерния си фалшиво драматичен стил актрисата.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!