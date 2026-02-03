Милица коментира най-бруталния хейт срещу „Кой да знае?”

кадри bTV

редактор Веселин Златков

Във вторник вечер „Кой да знае?” поднесе на зрителите на bTV изцяло актьорско шоу, след като до Милица седна Силвия Петкова, а до Пъдев - Христо Мутафчиев. Петимата актьори в ефир - включително водещият Сашо Кадиев, дадоха пълна свобода на импровизациите си.

Един от най-интересните моменти обаче беше, когато Милица Гладнишка сподели едни от най-бруталните коментари, които е прочела в социалните мрежи за предаването и постоянните участници в него.

Тя започна с Пъдев, за който зрител се възмутил, че взема категория „Флора” от колежката си. Според него това просто не било мъжко.

Милица каза, че друг зрител написал за Кадиев, че трябва да спре да танцува, като вади последния въпрос, защото приличал на „недоварен петел, който усеща, като го скубят”.

Най-бруталният коментар, който тя прочела за себе си, бил, че си „размята гърдите наляво и надясно".

„Пише „удари дъното”. Не разбрах, за мен ли става въпрос или за гърдата ми”, допълни Милица и хвърли цялото студио в неудържим смях.

