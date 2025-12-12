Милица обърна от английски на китайски

кадър bTV

Предаването „Кой да знае?” по bTV продължава да привлича публиката не само със забавните и любопитни въпроси, но и с комедийните импровизации на Сашо Кадиев, Христо Пъдев и най-вече Милица Гладнишка.

В петъчния епизод певицата и актриса отново блесна с таланта си на комедиант. Водещият Сашо Кадиев също имаше заслуга за качеството на скеча.

Милица, която беше в отбор с еколога и участник в „Островът на 100-те гривни” Александър Гюров, реши в един момент да изрази разсъжденията си по въпроса на английски, а Кадиев веднага се включи с превод в ефир, който беше съвсем точен.

„И сега на китайски”, обяви Гладнишка и започна много убедително да имитира азиатски говор.

„Сашо, ще ти откъсна главата, ако не отговорим правилно”, това „преведе” на момента Кадиев, което хвърли публиката в неудържим смях.

