Милица обърна от английски на китайски

Предаването „Кой да знае?” по bTV продължава да привлича публиката не само със забавните и любопитни въпроси, но и с комедийните импровизации на Сашо Кадиев, Христо Пъдев и най-вече Милица Гладнишка.
В петъчния епизод певицата и актриса отново блесна с таланта си на комедиант. Водещият Сашо Кадиев също имаше заслуга за качеството на скеча.
Милица, която беше в отбор с еколога и участник в „Островът на 100-те гривни” Александър Гюров, реши в един момент да изрази разсъжденията си по въпроса на английски, а Кадиев веднага се включи с превод в ефир, който беше съвсем точен.
„И сега на китайски”, обяви Гладнишка и започна много убедително да имитира азиатски говор.
„Сашо, ще ти откъсна главата, ако не отговорим правилно”, това „преведе” на момента Кадиев, което хвърли публиката в неудържим смях.
