Милица призна: Отидох на психиатър и ми каза, че не може да ми помогне

Психиатърът не е никакъв лекар, а психологът още по-малко, той е само съветник. Последният път, когато отидох на психиатър, ми каза, че не може да ми помогне. Какъв лекар е тогава?!

Това коментира актрисата Милица Гладнишка в новия епизод на "Кой да знае" по бТВ.

В компанията на колежката си от екрана Кристина Верославова тя заложи 600 лева, че ще познае верния отговорр на въпроса Кой писател не е бил лекар?

Двете трябваше да избират от отгговорите:

- Орхан Памук

- Димитър Димов

- Артър Конан Дойл

Противниковият отбор на Христо Пъдев и Хритиана Лоизу заложиха на Орхан Памук, като посочиха, че Дойл е бил психиатър.

Оказа се, че Дойл завършва медицински факултет и активно работи като лекар. Орхан Памук е носител на Нобелова награда по литература. Той обаче е учил архитектура и журналистика. А Димитър Димов е бил ветеринарен лекар и професор по анатомия на гръбначните животни.

Така отборът на Милица буквално смачка този на пъдев, който остана с 0 лева, а дамите завоюваха 1800 лева в полза на публиката.

