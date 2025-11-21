Милица призна: Отидох на психиатър и ми каза, че не може да ми помогне
Редактор: Юлия Георгиева, кадър бТВ
Психиатърът не е никакъв лекар, а психологът още по-малко, той е само съветник. Последният път, когато отидох на психиатър, ми каза, че не може да ми помогне. Какъв лекар е тогава?!
Това коментира актрисата Милица Гладнишка в новия епизод на "Кой да знае" по бТВ.
В компанията на колежката си от екрана Кристина Верославова тя заложи 600 лева, че ще познае верния отговорр на въпроса Кой писател не е бил лекар?
Двете трябваше да избират от отгговорите:
- Орхан Памук
- Димитър Димов
- Артър Конан Дойл
Противниковият отбор на Христо Пъдев и Хритиана Лоизу заложиха на Орхан Памук, като посочиха, че Дойл е бил психиатър.
Оказа се, че Дойл завършва медицински факултет и активно работи като лекар. Орхан Памук е носител на Нобелова награда по литература. Той обаче е учил архитектура и журналистика. А Димитър Димов е бил ветеринарен лекар и професор по анатомия на гръбначните животни.
Така отборът на Милица буквално смачка този на пъдев, който остана с 0 лева, а дамите завоюваха 1800 лева в полза на публиката.
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!