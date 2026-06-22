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Милко Багдасаров настоява за извинение от вътрешния министър Демерджиев

22.06.2026 / 21:37 0

Снимка: Булфото

Лидерът на БСП в Кърджали Милко Багдасаров настоява за извинение от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев за задържането му във връзка с проверка на обществена поръчка.

В края на миналия месец Багдасаров беше отведен от Стара Загора в Кърджали, за да дава обяснения за строежа на допълнителна сграда в средното училище "Петко Славейков", припомня БНР. Багдасаров е бивш директор на училището и твърди, че от месеци изграждането е спряно по вина на новото ръководство:

"И се установи, че всичко, което е необходимо, за да си върви строежът, го има – всичко е налице, строителят е готов да действа, само че има директно саботиране от страна на новото ръководство на училището. Аз не съм на мнение да оставя нещата така, поне в рамките на следващите две седмици Министерството на вътрешните работи в лицето на министъра да се извинят заради това, което сътвориха, и това, което аз определено смятам, че влияе върху моя авторитет", заяви Милко Багдасаров.

Той добави, че ако не получи извинение, ще се обърне към съда.

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