Милко Калайджиев разказа на Рачков смешка с мустаците си

Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

Майтапчийска случка с прословутия си мустак разказа Милко Калайджиев на Димитър Рачков в „Пееш или лъжеш“.

Тази вечер откривателя на попфолк звездите, придружен от сестрата на Преслава – Ивелина Колева, ще помага на самата Преслава, да отсее истинските от лъжливи певци в шоуто.

Пред Рачков Милко Калайджиев разказа, че бил преди години на гости на братовчедка в Любимец. Махнал си мустака и на тръгване забравил да го сложи. Нея вечер в района имало хайка на полицията, но не от Свиленград.

Не ме ли познаваш, попитал ги Милко. Не, отговорили полицаите. Чак след като залепил мустака, те ахнали – Милко, ти ли си!

Представяйки и другите от панела, а именно постоянното присъствие Мария Игнатова, Иван и Андрей, Рачков призна, че никога не е обичал друг човек толкова, колкото обичал себе си. Това го направи, докато гледаше в очите бившата си половинка.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!