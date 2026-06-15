Милорад Йорданов оглави Академията на МВР

Снимка Академия на МВР

Старши комисар доц. д-р Милорад Йорданов пое поста ректор на Академията на МВР, съобщават от пресцентъра на висшето училище. Назначаването стана със заповед на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, а новото ръководство вече беше официално представено пред състава на академията в София от тогавашния заместник-министър Калоян Калоянов.

По време на официалното събитие в столицата доц. д-р Йорданов беше представен пред преподавателския и административния състав на висшето училище. Преди да поеме ръководния пост в академията, той заемаше длъжността временно преназначен на длъжност началник на отдел „Охранителна полиция“ в Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП), пише dunavmost.com.

Кариерата на новия ректор започва като оперативен работник в районното управление в град Брезник, част от структурата на ОДМВР - Перник. Впоследствие професионалното му развитие преминава през сектор „Борба с организираната престъпност“ към ГДБОП - Перник.

В периода от 2012 до 2019 г. доц. Йорданов развива и преподавателска дейност като асистент и старши преподавател в катедра „Опазване на обществения ред“ към факултет „Полиция“ в Академията на МВР, на която по-късно става и ръководител. През 2021 г. последователно заема постовете на заместник-декан на факултет „Полиция“ и заместник-ректор на висшето училище.

Старши комисар Йорданов е възпитаник на Академията на МВР по специалността „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“. Той притежава и магистърска степен по право от Югозападния университет „Неофит Рилски“. Автор е на множество научни публикации в сферата на сигурността и е преминал през специализации в чужбина.

Редактор "Екип на Петел",

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