Милошев: Няма да има съкращение на бюджета за култура с 10%

Министърът на културата Евтим Милошев категорично отхвърли твърденията за предстоящо намаление на бюджета за сектора с 10%. В "Денят започва с Георги Любенов" обясни, че става дума за „грешна интерпретация“ на административни указания, свързани с по-широка реформа в държавната администрация, която не засяга конкретно Министерството на културата.

„Това е една тема, която избухна в началото на тази седмица. Което бих казал, че е една лъжлива новина на базата на, може би, грешна интерпретация. Фактите са скучни, интерпретациите са много шумни. “

Милошев уточни, че предстоящите промени са част от по-широка административна реформа, която засяга цялата държавна администрация, а не само културата.

„Предстои административна реформа в администрацията. Имаше специални указания от Министерството на финансите в тази посока, които бяха до всички министерства. Не е било само до министерството на културата. В тези указания много ясно беше казано, че се изключват общините, тъй като това са делегирани дейности от държавата, както и организациите, които работят по така наречените делегирани бюджети. Тоест това дава една самостоятелност. Много ясно беше казано. Интерпретацията въобще не беше свързана с това. И се получи тази новина, че се реже 10% от бюджета на културата. Това не е така.“

В отговор на въпрос защо темата за бюджета за култура се интерпретира като възможно намаление и дали средствата реално са били повече в предходни години, министърът на културата посочи чувствителността на сектора и неговата ключова роля.

„Защото културната среда е много чувствителна. Защото е свързано с творчески процес. Защото културата е базис. Защото културата не е разход, а е инвестиция. Дългосрочна инвестиция на един народ. Културата не е венец на един народ. Културата е основа.“

Той увери, че тази реформа в публичния сектор, която предстои единствено незаетите щатни бройки.

"И след като обществото очаква тези промени и става дума за трайно намаляване на нещатните бройки, министърът на културата определи мярката като навременна, макар и трудна."

Министърът подчерта, че политиката в сектора е насочена към постепенен и устойчив ръст на средствата.

„По отношение на парите в културата това е заложено и в програмата – поетапно увеличаване, устойчив модел на увеличаване на средствата в културния сектор. Що се отнася до този бюджет, текущият за 2026 година, не мисля, че това ще бъде мечтаният бюджет – нито за министъра на културата, нито за финансовия министър, нито за премиера.“

Милошев посочи още, че годината е белязана от натрупано наследство в системата.

