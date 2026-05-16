Милошев: Вярвам, че Европа ще оцени личността и изпълнението на Дара
Снимка Булфото
Министърът на културата Евтим Милошев пожела успех на българската представителка на конкурса за песен "Евровизия" Дара, която ще излезе на сцената във финала на надпреварата.
Искам категорично и най-искрено да пожелая тази вечер успех на нашата представителка от Евровизия, Дара. Вярвам, че Европа ще оцени и личността ѝ, и изпълнението ѝ. Стискаме палци за Дара, каза в Бургас министър Милошев.
БТА припомня, че финалът на "Евровизия 2026" е тази вечер.
По-рано днес в Бургас министърът на културата се включи в ректорски съвет, в който участваха представители на всички висши учебни заведения в крайморския град, както и ректорите на трите академии - Националната художествена академия, Националната академия за театрално и филмово изкуство и Националната музикална академия.
