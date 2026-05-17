Милотинова след историческата победа на Дара: Добре дошли в София догодина

Кадър БНТ

Генералният директор на Българската национална телевизия (БНТ) Милена Милотинова поздрави с добре дошла в София догодина европейската публика и поздрави екипа на медията, след като България спечели за първи път европейския музикален конкурс „Евровизия“.

София ще бъде домакин на следващото издание на конкурса, след като с песента Bangaranga Дара спечели 70-ото издание на конкурса.

Българската изпълнителка триумфира както във вота на международното жури, така и в зрителското гласуване - нещо, което се случва за първи път в историята на конкурса в толкова категоричен мащаб.

„Толкова съм горда. Това, което Дара направи, беше наистина невероятно. Искам да ви кажа: „Добре дошли в София догодина!“, каза Милотинова, цитирана от БТА.

Тя благодари и на целия екип на БНТ, който стои зад певицата и на всички, които са работили за представянето на България на „Евровизия“.

DARA спечели конкурса с общо 516 точки – получи 312 точки от зрителския вот и 204 точки от международното жури, с което донесе първа победа за България в историята на „Евровизия“ и осигури домакинството на страната за следващото издание на конкурса.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!