Мими Иванова призна за Деси Слава
Кадър БТВ
Една от големите звезди на родната популярна музика – Мими Иванова, разсея митовете около роднинството си с попфолк дивата Деси Слава. Двете гостуваха заедно в "На кафе" по Нова тв и за първи път говориха открито за отношенията си.
"Връщам се към годините, когато бях малко момиченце и първите ми срещи с леля са още в главата ми. Много неща съм почерпила от нея", разказа Деси Слава.
Мими пък призна, че като дете племенницата ѝ била срамежлива и никой не предполагал, че ще се превърне в една от най-обичаните певици днес:
"Като малка много се притесняваше да пее. Може би си е мислела, че това е нещо, което всеки може. Честно казано, не знаех, че има такава дарба."
Още в България Днес
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!