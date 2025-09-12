реклама

Мими Иванова призна за Деси Слава

12.09.2025 / 12:07 1

Кадър БТВ

Една от големите звезди на родната популярна музика – Мими Иванова, разсея митовете около роднинството си с попфолк дивата Деси Слава. Двете гостуваха заедно в "На кафе" по Нова тв и за първи път говориха открито за отношенията си.

"Връщам се към годините, когато бях малко момиченце и първите ми срещи с леля са още в главата ми. Много неща съм почерпила от нея", разказа Деси Слава.

Мими пък призна, че като дете племенницата ѝ била срамежлива и никой не предполагал, че ще се превърне в една от най-обичаните певици днес:

"Като малка много се притесняваше да пее. Може би си е мислела, че това е нещо, което всеки може. Честно казано, не знаех, че има такава дарба."

kris (преди 1 час)
Рейтинг: 505904 | Одобрение: 93104
ДесиСлава е на море и плува. Спасителят вика: - Госпожице, не плувайте зад шамандурите!!! - Това не са шамандури бе идиот! Не виждаш ли, че плувам по гръб!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

