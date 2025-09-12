Мими Иванова призна за Деси Слава

Кадър БТВ

Една от големите звезди на родната популярна музика – Мими Иванова, разсея митовете около роднинството си с попфолк дивата Деси Слава. Двете гостуваха заедно в "На кафе" по Нова тв и за първи път говориха открито за отношенията си.

"Връщам се към годините, когато бях малко момиченце и първите ми срещи с леля са още в главата ми. Много неща съм почерпила от нея", разказа Деси Слава.

Мими пък призна, че като дете племенницата ѝ била срамежлива и никой не предполагал, че ще се превърне в една от най-обичаните певици днес:

"Като малка много се притесняваше да пее. Може би си е мислела, че това е нещо, което всеки може. Честно казано, не знаех, че има такава дарба."

Още в България Днес

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!