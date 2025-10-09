Мими Виткова: Бедна България готви лекари за богата Европа

кадър Нова нюз

редактор Веселин Златков

Съгласна съм, че един специализант не може да взема повече от този, който го обучава, но трябва да се намери решение, защото диспропорциите в доходите на лекарите са огромни. Това каза по Нова нюз бившият министър на здравеопазването Мими Виткова. Тя заяви, че цялата здравна система трябва да бъде променена, за да не се превръщат болниците в „сергии”.

„Докато не се разбере, че здравеопазването е част от националната сигурност, а не пазар, проблемите няма да бъдат решени”, подчерта Виткова.

По нейни думи здравният министър има главна роля във финансирането на здравеопазването и не е уместно отговорността за решенията да се дели между него и финансовото министерство. Тя обаче подчерта, че има голямо значение отношенията с парламента и мнозинство, а при тези в момента не вижда „светлина в тунела”.

„Бедна България готви лекари за богата Европа”, така Виткова описа ситуацията с младите лекари. Тя обаче подчерта, че също толкова голям е проблемът с медицинските сестри.

