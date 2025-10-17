Мими Виткова: Който получава по 50 хиляди, не иска протеста на младите лекари да успее

кадър Нова нюз

Диспропорцията в заплащането в здравеопазването е огромна и тези, които получават по 20,30, 50 хиляди на месец, не искат протеста на младите лекари да успее, това каза по Нова нюз бившият здравен министър Мими Виткова. Тя заяви, че липсва всякаква политическа реакция на недоволството на специализантите, с изключение на „изтърваните думи” на здравния министър Силви Кирилов, че системата се държи на специалистите отпреди 15 години.

Виткова добави, че не вижда реакция от Българския лекарски съюз, който се е превърнал в „квазисиндикална” организация. „Не сме организирано общество, затова няма подкрепа за младите медици”, допълни тя.

Бившият министър коментира също, че годишно бюджетът за здравеопазване се увеличава с около 1 милиард. От това има увеличение само на болниците и на болничните легла, но само в четири града, обясни Виткова.

„Не може населението да е намаляло с два милиона, а хоспитализациите да са се увеличили двойно”, подчерта тя.

