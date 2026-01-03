снимка: Diliff, Уикипедия

Миналата година е била най-топлата и с най-много слънчеви часове във Великобритания, откакто се събират подобни данни, съобщи националната метеорологична служба.

Според институцията това е още едно ясно доказателство за влиянието на климатичните промени.

"2025 г. се присъединява към 2022 г. и 2023 г. в трите най-топли години от 1884 г. насам", се казва в изявление на Метеорологичната служба, отбелязвайки, че средната температура в Обединеното кралство миналата година е била 10,09 градуса по Целзий. Предишният рекорд от 10,03 градуса е от 2022 г.

Четири от последните пет години в Обединеното кралство са сред петте най-топли години от 1884 г. насам, а всички десет най-горещи години досега са през последните две десетилетия.

Д-р Марк Маккарти, един от ръководителите на Метеорологичната служба, коментира, че "последната много топла година е в съответствие с очакваните последици от предизвиканото от човека изменение на климата".

"Въпреки че това не означава, че всяка година ще бъде най-топлата в историята, от нашите метеорологични наблюдения и климатични модели е ясно, че предизвиканото от човека глобално затопляне се отразява на климата на Обединеното кралство", допълни Маккарти, цитиран от БНР.

Макар Великобритания традиционно да се свързва с облачно и дъждовно време, метеоролозите потвърждават още, че 2025 г. е била и най-слънчевата година, откакто се води статистика.

