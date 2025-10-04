Минаване на червено е най-честото нарушение по улиците на Варна

снимка: Фейсбук, "На запис - без компромис"

182 сигнала за нарушения на Закона за движението по пътищата са подадени до момента от граждани по инициативата "На запис - без компромис", съобщиха на фейсбук страницата от ОДМВР-Варна.

По 106 от сигналите подателите са изразили съгласие да участват в образуваните административно-наказателни производства.

Проверките по 31 случая вече са приключили.

Най-честите нарушения, които гражданите сигнализират, са:

• преминаване на червен сигнал на светофар;

• движение в буслента;

• отнемане на предимство на пешеходци;

• неспазване на знак „Стоп“ и пътна маркировка.

От ОДМВР-Варна благодарят на всички, които подават сигнали и подкрепят усилията за по-безопасни пътища! "Вашата активност е ключова за ограничаване на нарушенията и опазване на човешкия живот. Продължаваме заедно – „На запис без компромис“!", заявяват от полицията.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!