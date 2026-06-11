Минчо Спасов: Ваня Стефанова започна от грешното място

Кадър Нова Тв, архив

Искането за сваляне на депутатския имунитет на Ангел Георгиев от „Възраждане“ е изцяло театрално действие, с което държавното обвинение отново навлиза на политическата сцена. Това обяви адвокат Минчо Спасов, като коментира пред БНР първите стъпки на изпълняващата длъжността главен прокурор Ваня Стефанова.

Според Минчо Спасов действията на обвинител номер едно са насочени умишлено срещу народен представител, който не е част от управляващото мнозинство. Той подчерта, че визираният инцидент се е случил преди шест години, което повдига сериозни въпроси за работата на институцията през този дълъг период.

„Разследването на подобно хулиганско действие не е някакъв особен случай“, изтъкна Спасов в предаването „Нещо повече“. Той допълни, че първата задача на Ваня Стефанова е била да провери работата на прокурорите по това дело и да установи защо са се бавили с години, вместо да спазят законния двумесечен срок по Наказателно-процесуалния кодекс, пише dunavmost.com.

Юристът е категоричен, че на заден план в момента остават знакови скандали, които реално уронват престижа на съдебната система в България.

„В светлината на драмите с „Осемте джуджета“ и това, което се случва с Явор Златанов, прокуратурата трябваше първо да почисти собствения си двор“, заяви Минчо Спасов. По думите му истинският тест за наличието на независим главен прокурор ще бъде незабавното търсене на отговорност от магистрати, които са добили печална слава чрез фрапиращи нарушения. Ако държавното обвинение не започне да разчиства структурите си отвътре, реална промяна в правосъдието не може да се случи, заключи адвокатът.

Редактор "Екип на Петел",

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