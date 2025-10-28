Мине ли колата ви 97 хиляди километра цената й пада с една трета

Пиксабей

Британска платформа разкри при кой пробег стойността пада най-драстично

Пробегът е един от най-важните фактори, които определят стойността на употребяван автомобил. Изследване на британската платформа за продажба на коли Carwow разкри точните граници, при които цената пада най-драстично, съобщават международни автомобилни медии, предаде Дунав мост.

Анализът обхваща данни за продадени употребявани автомобили в периода 2022-2024 година и показва три критични точки на обезценяване.

Първият голям спад

Първата значителна загуба на стойност настъпва при около 32 хиляди километра пробег. В този момент цената на автомобила спада средно с 24 процента в сравнение със стойността му при 16 хиляди километра.

"Нашите данни разкриват колко е важно да се следи пробегът. Собствениците, които искат да продадат употребяваните си автомобили, трябва да действат бързо, тъй като чакането може да доведе до значителен спад в цената", заяви Пол Баркър, главен редактор на Carwow.

Най-драстичният спад

Най-голямата процентна загуба на стойност обаче настъпва при достигане на 96 хиляди километра. При този праг автомобилите се обезценяват средно с допълнителни 27 процента спрямо стойността им при 80 хиляди километра, показва изследването.

Експертите обясняват този рязък спад с факта, че индустриалният стандарт за гаранция на повечето производители е три години или до 96 хиляди километра пробег.

Следващият критичен праг

Когато един автомобил измине 177 хиляди километра, стойността му е спаднала средно с 64 процента от началната цена. Следващият голям спад от 19 процента настъпва при преминаване на границата от 241 хиляди километра.

Защо пробегът влияе толкова силно

Автомобилите с по-висок пробег се обезценяват по-бързо, защото са по-склонни към механични повреди заради износени компоненти. Интериорът също показва повече следи от употреба - особено тапицериите и волана.

"Разбира се, има много фактори, които влияят върху стойността на автомобила, като модела и направените модификации. Обаче пробегът е един от ключовите фактори, които винаги ще имат решаващо влияние", допълни Баркър.

Според данни на британското Министерство на транспорта, средният годишен пробег на лек автомобил е между 8 и 11 хиляди километра. Експертите съветват собствениците да продават превозните си средства преди достигане на критичните прагове, за да избегнат значителна загуба на стойност.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!