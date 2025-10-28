Мине ли колата ви 97 хиляди километра цената й пада с една трета
Британска платформа разкри при кой пробег стойността пада най-драстично
Пробегът е един от най-важните фактори, които определят стойността на употребяван автомобил. Изследване на британската платформа за продажба на коли Carwow разкри точните граници, при които цената пада най-драстично, съобщават международни автомобилни медии, предаде Дунав мост.
Анализът обхваща данни за продадени употребявани автомобили в периода 2022-2024 година и показва три критични точки на обезценяване.
Първият голям спад
Първата значителна загуба на стойност настъпва при около 32 хиляди километра пробег. В този момент цената на автомобила спада средно с 24 процента в сравнение със стойността му при 16 хиляди километра.
"Нашите данни разкриват колко е важно да се следи пробегът. Собствениците, които искат да продадат употребяваните си автомобили, трябва да действат бързо, тъй като чакането може да доведе до значителен спад в цената", заяви Пол Баркър, главен редактор на Carwow.
Най-драстичният спад
Най-голямата процентна загуба на стойност обаче настъпва при достигане на 96 хиляди километра. При този праг автомобилите се обезценяват средно с допълнителни 27 процента спрямо стойността им при 80 хиляди километра, показва изследването.
Експертите обясняват този рязък спад с факта, че индустриалният стандарт за гаранция на повечето производители е три години или до 96 хиляди километра пробег.
Следващият критичен праг
Когато един автомобил измине 177 хиляди километра, стойността му е спаднала средно с 64 процента от началната цена. Следващият голям спад от 19 процента настъпва при преминаване на границата от 241 хиляди километра.
Защо пробегът влияе толкова силно
Автомобилите с по-висок пробег се обезценяват по-бързо, защото са по-склонни към механични повреди заради износени компоненти. Интериорът също показва повече следи от употреба - особено тапицериите и волана.
"Разбира се, има много фактори, които влияят върху стойността на автомобила, като модела и направените модификации. Обаче пробегът е един от ключовите фактори, които винаги ще имат решаващо влияние", допълни Баркър.
Според данни на британското Министерство на транспорта, средният годишен пробег на лек автомобил е между 8 и 11 хиляди километра. Експертите съветват собствениците да продават превозните си средства преди достигане на критичните прагове, за да избегнат значителна загуба на стойност.
