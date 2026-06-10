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"Мини Марица – изток" и "ТЕЦ Марица изток 2" се отделят от структурата на Българския енергиен холдинг

10.06.2026 / 13:53 1

кадър: Петел, илюстративен

"Мини Марица -изток" и "ТЕЦ Марица изток 2" се отделят от структурата на Българския енергиен холдинг (БЕХ), реши днес правителството. Това обяви министърът на енергетиката Ива Петрова на брифинг в Гранитната зала на Министерския съвет.

По думите ѝ преструктурирането е ангажимент по Плана за възстановяване и устойчивост, предаде БТА.

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Коментари
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MrBean (преди 23 минути)
Рейтинг: 225762 | Одобрение: -2143
Ще ни шибат! Изкарват ги за да може да излязат на свободния пазар,а от там в нечии ръчици...

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