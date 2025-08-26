Мини магаренца - новата атракция в зоопарка в Бургас

Снимка Pixabay

Зоопаркът в Бургас отново изненадва своите посетители с нещо специално – двойка мини магаренца с височина едва 75 сантиметра. Животните са толкова редки, че по света ги наричат „бижутата на животновъдството” и са високо ценени от колекционери и любители на екзотиката, информира Нова ТВ.

Очарователната двойка от мъжко и женско магаренца впечатлява с красиви окраски. Макар и миниатюрни на ръст, силният им рев предизвиква усмивки у посетителите.

Освен с външния си вид, новите обитатели на зоопарка се отличават с изключително благ характер. Нежни и социални, мини магаретата често се използват при терапии за деца и възрастни хора, подобно на терапевтичните кучета и понита.

Магаренцата вече обитават новата контактна зона в Зоопарк Бургас. Посетителите ще могат да ги галят и решат със специални четки, а в замяна ще получават радост от игривото им поведение и големите пухкави уши.

Малките красавци очакват своите осиновители, които да им изберат подходящи имена.

