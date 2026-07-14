Минималната пенсия в Турция става 437 евро

В ресорната комисия на Великото народно събрание на Турция се обсъжда увеличение на минималната пенсия в страна, като очакванията са тя да достигне до 437 евро, съобщава вестник „Сабах“, цитиран от БТА.

Вестникът се позовава и на изявления на депутати от управляващата Партия на справедливостта и развитието, базирани на разчетите на Турския статистически институт. Според тях се предвижда сегашната минимална пенсия, възлизаща на 20 000 лири, или 371 евро, да бъде увеличена на 23 552 лири, или 437 евро.

Предвиденото увеличение от 17,76 процента на базовата пенсия се очаква от милиони хора над 65-годишна възраст в 87 милионна Турция, съобщава изданието и добавя, че дискусиите по темата вече се водят в комисията по планиране и бюджет на Меджлиса.

Депутатът от ПСР Ерсан Аксу заявява пред вестника: „Приблизително 5,1 милиона от нашите пенсионери ще се възползват пряко от новия регламент. За втората половина на 2026 г. ще бъдат направени допълнителни разходи от приблизително 79 милиарда турски лири (1,467 милиарда евро).“

Редактор "Екип на Петел",

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