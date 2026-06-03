Минималната пенсия за стаж и възраст става 347,51 евро от 1 юли

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Минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст ще бъде увеличена на 347,51 евро от 1 юли. Това предвижда проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. до приемането на държавния бюджет, бюджета на държавното обществено осигуряване и бюджета на Националната здравноосигурителна каса.

В Народното събрание започна дебат по второто четене на проекта, предава Радио Варна.

Съгласно Кодекса за социално осигуряване пенсиите, отпуснати до 31 декември на предходната година, се осъвременяват ежегодно от 1 юли по т.нар. швейцарско правило.

За 2026 г. размерът на осъвременяването е изчислен на 7,8%, след като средният осигурителен доход за страната през миналата година е нараснал с 12 на сто, а хармонизираният индекс на потребителските цени е достигнал 3,5%.

В мотивите към законопроекта се посочва, че действащите разпоредби не дават възможност минималният размер на пенсията автоматично да се увеличи със същия процент от 1 юли т.г.

Предлаганата промяна има за цел да осигури равнопоставеност между пенсионерите и всички те да получат увеличение на пенсиите си от една и съща дата. Промяната се очаква да се отрази и на останалите минимални пенсии за трудова дейност, включително на пенсиите за инвалидност и наследствените пенсии.

Редактор "Екип на Петел",

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