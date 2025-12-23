Минималната заплата в Турция ще бъде 556 евро

Снимка: Пиксабей

Нетната минимална работна заплата в Турция от началото на 2026 г. ще бъде 28 075 турски лири, което се равнява на 556 евро, съобщи турската държавна телевизия "ТРТ Хабер", цитирана от БТА.

Решението беше обявено от министъра на труда и социалната политика на Турция Ведат Ъшъкхан. Увеличението е от 27 на сто спрямо изминалата година и засяга 7 милиона работещи в Турция.

До окончателното определяне на минималната работна заплата се стигна след три поредни заседания на социалните партньори - на 12, 18 и 23 декември.

Работодателите, които дават минимална работна заплата, ще бъдат подпомагани от държавата с 1270 турски лири или 25 евро.

