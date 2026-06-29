Министър Абровски: По-малко некачествено мляко влиза в България

снимка: БАБХ

Засиленият контрол върху вноса на млечни суровини вече дава резултат и води до намаляване на доставките на мляко с повишено съдържание на микроорганизми. Това посочва министърът на земеделието и храните Пламен Абровски.

По думите на министъра от 10 юни всяка пратка с млечни суровини от държави от Европейския съюз и трети страни преминава през документална, физическа и лабораторна проверка. „Резултатите от засиления контрол показват, че намаляват доставките на мляко с повишено съдържание на микроорганизми“, подчертава Абровски в писмен отговор на депутатски въпрос относно резултатите от проверките на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), предаде БГНЕС.

За периода от 10 до 18 юни в България са постъпили 52 пратки с млечни суровини. От тях 43 са били със сурово или топлинно обработено мляко. Лабораторните анализи са показали, че при четири пратки и двата основни показателя за качество – общ брой микроорганизми и общ брой соматични клетки – са над допустимите норми. При още четири пратки е установено превишение само на общия брой микроорганизми, а при седем проби – само на броя на соматичните клетки.

В същото време всички проверени пратки сурово и топлинно обработено мляко са отговаряли на изискванията за наличие на инхибитори и афлатоксин М1, отбелязва министърът.

Проверките не са установили нарушения и при останалите млечни суровини. Всичките седем пратки с мляко на прах и суроватка на прах са били без наличие на Salmonella, стафилококов ентеротоксин и афлатоксин М1. Анализите на двете проверени пратки масло също не са открили Listeria monocytogenes и Salmonella, а мастнокиселинният състав е потвърдил, че продуктът е произведен от млечна мазнина.

Абровски съобщава още, че от 19 юни е въведена нова организация на контрола. Пробите вече се вземат директно в млекопреработвателните предприятия след пристигането на суровината. „Ако суровината е предназначена за производство на кашкавал и сирене, тя може да се влага в преработка, тъй като до излизането на резултатите продуктите остават в предприятието и преминават период на зреене. Ако стойностите на показателите са над допустимите, зреенето се удължава до 60 дни“, посочва министърът.

Той уточнява, че при производството на продукти без период на зреене, като прясно и кисело мляко, суровото мляко се съхранява охладено до получаването на резултатите от лабораторните анализи.

Редактор "Екип на Петел",

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