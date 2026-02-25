Министър Адемов: Доверието в изборния процес трябва да се възстанови

Снимка: Булфото

„Задачата на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) да гарантира честния вот на уязвимите групи в голяма степен минава и през работа с общините. Никой не вярва вече на институциите. Трябва да променим това чрез възстановяване на доверието в изборния процес“. Това заяви министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов по време на работна среща с представители на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), съобщават от пресцентъра на МТСП.



Министър Адемов припомни, че голяма част от социалните услуги по места се управляват от местната власт, въпреки че се финансират от държавата. Той даде и конкретни примери за начини на оказване на влияние върху избирателите чрез социалната система. „Познавам добре местната власт, знам къде се прави. Не искам да генерализирам. Това не е атака срещу кметовете, а атака срещу моделите“, обясни Адемов.

Той представи пред НСОРБ и подкрепата, която започва да предоставя МТСП за най-уязвимите. В средата на март започва раздаването на хранителни пакети с 11 продукта за над 530 000 лица и домакинства. „Нашите служители ще следят да не се злоупотребява с тази подкрепа. Ще направим мобилни екипи, за да можем да обхванем по-голяма част от населените места в страната. Не искаме тази помощ да се използва в предизборната кампания”, обясни Адемов.

Социалният министър беше категоричен, че целта на всички тези мерки е да се възстанови доверието в изборния процес. „Част от българските граждани не гласуват, защото знаят, че има контролиран и корпоративен вот”, допълни Адемов. Той обясни, че ще търси помощта на Националното сдружение на общините и на всички кметове в тази задача.

„Ако имате конкретни сигнали, ние имаме механизъм да ги коментираме казус по казус”, заяви Силвия Георгиева, изпълнителен директор на НСОРБ. На срещата присъстваха още Даниела Ушатова – ръководител-екип в Сдружението, и Веселка Иванова – началник-отдел. От страна на МТСП в нея се включиха заместник-министър Наталия Ефремова и Зорница Василева – началник на кабинета на министъра.

