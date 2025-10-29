Министър Бачев: Не ме смущава разследването срещу актьора Росен Белов

Снимка: Булфото

Министърът на културата Мариан Бачев призова ведомството, което ръководи, да не бъде замесвано в "ситуацията" с ареста на актьора Росен Белов, разследван за престъпление свързано с принуда, при което е използвано оръжие. Бачев каза, че Белов не му е съдружник в театралната работилница, но потвърди, че работят заедно, предава БНР.

"Да, работим, да, категорично, и той е прекрасен професионалист - и преподавател, и актьор, и режисьор. Изумителен, представленията са ни пълни, нямам забележки. Разследването срещу него не ме смущава. Той е пълнолетен гражданин, който си отговаря за постъпките", коментира Бачев.

Министърът на културата обясни, че е поискал извинение от кмета на район "Изгрев" Делян Георгиев, което е връчено с нотариална покана. По думите на Бачев, кметът е казал неистини.

"Има неистини, уронват ми престижа за това, че ме свързват с човек, чието, в момента тече съдебно производство - нещо, което не е свързано с мен по никой начин, но се свързва с това, че театралната работилница е моя, тоест внушенията, че едва ли не там са се случвали някакви нередни неща. Да не говорим, че цялото читалище е с камери, в залата, където репетирам, има камери и се записва. Това е толкова обидно", коментира министърът на културата.

