Министър Дечев: На този етап няма опасност за България

На този етап нямаме информация за опасност за България, каза пред журналисти служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев по повод военната ескалация между Израел и Иран. Това предаде БТА.

Взели сме всички мерки за сигурност, заяви министърът. В 13:00 ч. министър-председателят свиква Съвета по сигурността, на който ще се обсъдят възможностите за вземане на допълнителни мерки, добави Дечев.

По-рано днес световните агенции предадоха за военна ескалация между Израел и Иран. Израел заяви, че е предприел превантивна атака срещу Иран. Президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди, че американските въоръжени сили са започнали военна операция срещу Иран. Той я дефинира като мащабна бойна операция.

