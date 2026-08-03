Министър Ефремова: Не виждам проблем в Бюджет 2026, всеки може да сезира КС

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Всеки, който има правомощия, може да сезира Конституционния съд. Това заяви социалният министър Наталия Ефремова по повод жалбите срещу Закона за държавния бюджет, внесени в КС от ГЕРБ-СДС и "Продължаваме промяната" заради текстове, свързани с минималната работна заплата и трудовия стаж, както и заявеното намерение на омбудсмана също да сезира съда, предаде Фокус.

В петък КС образува дело за установяване на противоконституционност на Закона за бюджета за 2026 г. - съдът бе сезиран от ПГ на ГЕРБ-СДС и "Продължаваме Промяната".

"Аз лично не виждам проблем в текстовете на закона за държавния бюджет и считам, че Конституционният съд, в рамките на своите правомощия, ще отсъди по най-правилния начин", каза тя.

Министър Ефремова присъства на честването на 15 години от създаването на Центровете за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания и за пълнолетни лица с деменция в Симитли.

Тя посочи, че най-трудното решение за нея е било свързано със замразяването на част от социалните разходи. Тя обаче изрази увереност, че през следващата година ще има повече възможности за увеличаване на доходите на хората.

"Нямам притеснение за стабилността на Държавното обществено осигуряване, има трансфери", заяви социалният министър в отговор на въпрос за устойчивостта на системата. По думите ѝ средствата от държавния бюджет се трансферират към осигуряването, като това е механизъм, въведен преди години, за да се запазят сравнително ниски нива на осигурителните вноски.

"С паралелни мерки, които повишават приходите, ще се опитаме да поддържаме доверие в системата и в стабилността ѝ", допълни Ефремова. Тя посочи, че очакванията са до края на годината допълнителните приходи от увеличението на минималните и максималните осигурителни прагове да бъдат около 130 млн. евро, което ще осигури повече ресурс през следващата година.

Редактор "Екип на Петел",

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