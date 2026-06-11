Министър Ефремова: Общата ни цел с общините е да постигаме по-високо качество на социалните услуги

Снимка МТСП

Общата ни цел с общините и неправителствения сектор е да постигаме по-високо качество на социалните услуги. Това заяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова по време на Национален форум на социалните услуги с международно участие, организиран от Националния алианс за социална отговорност във Варна. Тя подчерта, че качеството се постига чрез професионализъм, самостоятелност в работата и партньорство, като в центъра на всички решения трябва да бъдат потребностите на хората.

Като примери за добри резултати министър Ефремова посочи посещението си на два Центъра за настаняване от семеен тип в гр. Плевен – за деца и младежи без увреждания и за младежи с увреждания. В Центъра за деца без увреждания е настанено и дете с леки увреждания, но благодарение на приобщаващата среда и индивидуалната подкрепа към него, то успява да развива потенциала си. „Искрено вярвам, че вие имате силата, знанията и възможностите да взимате самостоятелни решения така, че да правите най-доброто за хората, за които сте призвани да се грижите", обърна се Ефремова към участниците във форума.

Социалният министър разказа и за срещата си с две от трите сестри, преживели години на изолация в собствения си дом заради решението на родителите им да не ги допускат до външния свят. След трагичната развръзка на случая трите сестри са настанени в Център за настаняване от семеен тип. Днес две от тях, вече пълнолетни, живеят самостоятелно, учат и мечтаят за професионална реализация. „И двете момичета са изградени като личности, имат характер и сила, благодарение на подкрепата, която са получили не само от държавата, но и от неправителствения сектор и десетките доброволци, които помагат“, допълни Ефремова. Според нея това е доказателство за смисъла на навременната подкрепа и качествените социални услуги.

В изказването си министърът акцентира и върху заетостта на хората с увреждания. Тя заяви, че Министерството на труда и социалната политика ще продължи да работи за създаването на по-добри възможности за трудова реализация и за промяна на нагласите на обществото и работодателите. „Сред хората с увреждания има изключителни таланти и със способности. Наша задача е да им дадем шанс да ги развият и покажат“, подчерта министър Ефремова.

По-рано през деня Наталия Ефремова проведе среща с областния управител на Варна Марио Смърков, в която участва и заместник-председателят на Парламентарната комисия по труда, демографската и социалната политика Мария Тодорова. По време на разговора министърът на труда и социалната политика представи мярката „Заетост без бариери“, по която общините могат да наемат безработни за дейности за превенция на бедствия и за преодоляване на последствията от тях. Бюджетът на инициативата е над 40,9 млн. евро. Финансирането е по Програма „Развитие на човешките ресурси“.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!