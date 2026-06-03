Министър Ефремова: Протягаме ръка на всеки млад човек, който започва първа работа

Снимка Министерство на труда и социалната политика

Първото работно място може би е най-трудната крачка след приключване на образованието. Ние протягаме ръка на всеки млад човек, който започва първа работа. Това заяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова при откриването на Младежкия форум на Green Transition Forum, в който участват десетки млади хора.

„За да стане по-лесно намирането на първа работа, предлагаме младежки практики, които можете да потърсите като възможност в бюрата по труда. Имаме стажове, имаме и обучения по време на работа. Винаги ги подкрепяме с ментори и наставници, за да може тази първа заетост или обучение да ви преведат по-лесно през началния етап и да съкрати пътя към следващото, по-добро работно място“, обърна се министър Ефремова към младите хора.

Тя отбеляза, че бюрата по труда са места, не само за регистриране на безработни, но и в които всеки може да получи кариерна консултация и подкрепа. Там работят специалисти, включително психолози, които могат да помогнат за преодоляване на притесненията при кандидатстване за работа, умения по време на интервю, оформяне на автобиография.

Наталия Ефремова заяви, че за включването в заетост от съществено значение са качествените работни места: „Те са качествени, когато вие искате да бъдете наети на тях, а още повече, когато самите вие ги създавате“. Министърът анонсира възможностите за подкрепящи мерки по Програма „Развитие на човешките ресурси“, от които младите предприемачи, които търсят начин да създадат собствен стартъп, могат да се възползват. Част от тях са безплатни обучения за предприемачески умения, „меки“ умения, критично мислене и дигитални компетентности.

„За щастие, от най-ранна детска възраст сте въоръжени с дигитални знания и умения. Те обаче трябва да се поддържат постоянно. Затова имаме дейности, насочени към безплатни обучения за работа с изкуствен интелект, за дигитални умения и за „зелени“ умения. Това е бъдещето на двойния преход, защото към него се добавя и демографското предизвикателство, пред което е изправена цяла Европа“, допълни Наталия Ефремова.

Според министър Ефремова едно от основните правила за създаване на правилни политики е да се чува гласът на хората и на различните групи в обществото. „Затова е разговорът с вас е изключително важен, защото е разговор за бъдещето. Ако не ви чуваме днес, няма да можем заедно да търсим и най-вече да намираме решения на проблемите, с които се сблъскваме“, заяви министърът на труда и социалната политика пред младежите.

Редактор "Екип на Петел",

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