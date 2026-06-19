Министър Ефремова откри обновения Дом за стари хора в село Добродан

Снимка МТСП

Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова откри реновирания Дом за стари хора в село Добродан, община Троян. По време на церемонията тя подчерта, че откриването на обновената социална услуга е резултат от съвместните усилия на държавната и местната власт за осигуряване на по-добра грижа и по-достойни условия на живот за възрастните хора.

„Днес не режем просто лента, а празнуваме изключително успешното завършване на един много важен ангажимент към хората, за които сме призвани да се грижим – да създадем за тях достойни условия за живот“, заяви министър Ефремова. Социалният министър подчерта, че реализирането на подобни проекти е пример за ефективното използване на средствата по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Тя определи Община Троян като „отличник“ по усвояване на европейски средства за развитието и подобряването на качеството на всички видове социални услуги.

Домът в Добродан е с капацитет за 28 потребители и разполага с 12 двойни и 4 единични стаи със самостоятелни санитарни възли. Инвестицията за реновирането му, осигурена по НПВУ, е в размер на 866 100 евро. Със средствата е извършен текущ ремонт на помещенията, подменен е отоплителният котел и е изградена фотоволтаична инсталация. Изграден е асансьор, облагородено е дворното пространство и е закупено ново оборудване и обзавеждане.

Министър Ефремова отбеляза, че обновяването на домовете за стари хора и изграждането на нови социални услуги за хора с увреждания са сред най-важните приоритети на социалната политика. „Щастлива съм, че съм част от целия процес по възникването на идеята със средствата от НПВУ да направим възможно не само да имаме реконструирани домове за стари хора, но и да имаме нови социални услуги за хора с различни видове увреждания. Днес за мен е изключително удоволствие да виждам реновираните домове и как съвсем скоро нашите усилия да създадем по-достъпна и по-качествена социална инфраструктура ще приключат успешно“, подчерта Ефремова.

По време на откриването на Дома за стари хора в Добродан министър Ефремова се срещна със съпрузи, които след няколко години ще навършат 100 г.

Тя посети и Центъра за настаняване от семеен тип за възрастни хора с деменция, разположен в близост до дома, където се срещна с потребителите и екипа на социалната услуга.

Редактор "Екип на Петел",

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