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Министър Ефремова открива дом за стари хора в село Аспарухово

10.06.2026 / 18:24 0

Снимка МТСП

Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова ще участва в церемония по откриването на Център за настаняване от семеен тип за стари хора „Христо Патрев“ в с. Аспарухово, община Дългопол.

Събитието ще се проведе на 11 юни, четвъртък, от 12:00 часа, пише moreto.net.

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