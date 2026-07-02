Министър Ефремова представи реформата в грижата за възрастните хора пред комисаря по правата на човека на Съвета на Европа
Снимка МТСП
„България изпълнява мащабна реформа за модернизиране на системата за дългосрочна грижа, която ще подобри условията за живот и ще осигури по-достъпни социални услуги и качествени грижи за хиляди възрастни и хора с увреждания“. Това каза министър Наталия Ефремова на среща с комисаря по правата на човека на Съвета на Европа Майкъл О’Флаърти в Министерството на труда и социалната политика.
Основна тема в разговора беше грижата за възрастните хора, настанени в институции за дългосрочна грижа в България. В този контекст министър Ефремова информира, че от 2014 г. страната ни изпълнява национална стратегия за цялостно реформиране на сектора. „С финансиране по Националния план за възстановяване и устойчивост изграждаме над 250 нови социални услуги за резидентна и дневна грижа за хора с деменция, интелектуални затруднения и физически увреждания, както и реновираме всички общински домове за стари хора, които се финансират от държавата. Това е най-мащабната инвестиция в социалната инфраструктура на България“, подчерта министър Ефремова. Тя посочи, че в резултат от реформата социалните услуги с държавно финансиране се увеличават устойчиво и в момента техният брой е 1901. Над 1000 от тях са за дългосрочна грижа.
Министър Ефремова добави, че правителството на България ще продължи да изпълнява планираните дейности за създаване на качествени условия и грижи за възрастни и хора с увреждания, които се нуждаят от подкрепа. „За да се постигне тази цел, най-важна е подготовката на професионалистите в сектора. Разполагаме с механизми, с които ще подпомогнем тяхното обучение, за да може да предоставят социални услуги в съответствие със съвременните стандарти за качество и при спазване на правата на човека“, каза Наталия Ефремова.
Тя подчерта, че България оценява високо сътрудничеството с институциите на Съвета на Европа и увери Майкъл О’Флаърти, че спазването на принципите на демокрацията, правата на човека и върховенството на закона са в основната на дейността на Министерството на труда и социалната политика, съобщиха от Пресцентър на МТСП.
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